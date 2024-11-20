領有輕度肢體障礙手冊的彭如瑩，因為高三畢業前發生重車禍，歷經漫長的手術及復健治療，重新站起來的她，憑藉對服裝的興趣與喜愛，報名參加勞動部勞動力發展署桃竹苗分署辦理的服裝職訓課程，不僅考取女裝專業證照，並在全國身心障礙者技能競賽，一舉拿下「基礎女裝」職類銅牌，未來她將持續深耕服裝技術，立志成為專業的服裝樣品師。

高三寒假時彭如瑩與朋友共乘機車外出遊玩，卻因為發生嚴重車禍，導致她的左大腿腓骨因強烈撞擊而噴飛，傷勢嚴重也讓即將參加學測的她，為了要接受一連串的手術治療及復健，被迫中斷升學。在經歷7次重大手術及1年半的復健，甚至要忍受長期鋼釘固定骨頭的不適感，彭如瑩終於挺過難關，重新再站起來，隨著身體逐漸康復，生活回歸正常，在家人的鼓勵下，她勇敢走出家門，報名參加桃竹苗分署的服裝職訓課程，重新開始人生的新篇章。

在參訓的過程中，從基礎的服裝縫製、剪裁、打版到設計、製作，彭如瑩逐步掌握紮實的專業知識與技能，不僅成功考取女裝丙級和乙級技術士證照，在訓練師徐彥芬的細心指導與鼓勵下，參加今年第18屆全國身心障礙者技能競賽，憑著穩健扎實的基本功，首次參賽便拿下銅牌佳績，這次競賽不僅讓她獲得榮譽，更加深她想在服裝領域深耕的決心與信心。

桃竹苗分署長賴家仁表示，身心障礙者在生活、學習和就業的過程中，常面臨比一般人更多的挑戰，需要克服身體上的不便並付出更多的努力。彭如瑩能克服重重困難，甚至在服裝領域上走出屬於自己的一條路，充分展現她的堅韌毅力和對服裝產業的熱愛。桃分署在明年將開設117班自辦職前訓練課程，遠地學員可安排住宿並在結訓前辦理企業媒合就業，歡迎年滿15歲以上想學習工作技能找工作的失、待（轉）業民眾報名參訓，更多課程歡迎上台灣就業通查詢。