金曲樂團麋先生MIXER今年9月以全新世界巡演〈馬戲團運動CircUs〉首度登上台北小巨蛋，憑著爆棚口碑寫下全新里程碑，緊接著高雄巨蛋站同樣以驚人速度完售，各地主辦方爭相邀約，繼先前公布12／28即將於馬來西亞開唱後，近日最新公布明年2／8將首次踏上Capitol Theatre新加坡首都劇院舞台。對此團員們滿懷期待，開心表示：「這次的巡演安排了很多第一次去的城市，很期待與世界各地的歌迷見面。」

麋先生聲勢狂飆，今年不僅與宇宙人及動力火車接連推出合作單曲，近期更以製作人身份為楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文量身改編打造《老少女奇遇記2》的歌曲，麋先生成為百場演出邀約的寵兒，無論是跨年、尾牙、春酒，或是北中南東各地的音樂盛事都能看見他們的身影。

麋先生人氣狂飆，最新釋出千萬夯曲〈嗜愛動物〉Live MV感動重溫小巨蛋演唱會。（相信音樂提供）

演出行程滿檔的麋先生堪稱「空中飛人」，日前結束台南的音樂節活動、回到台北後，隔天立刻飛往上海擔任五月天演唱會的開場嘉賓，短短24小時內穿梭3個城市，幾乎沒有休息的空檔。面對如此密集的表演行程，團員們坦言巡演時的確十分消耗體力，甚至會一時忘記自己身處何地，不過麋先生笑說，每到演出日都會特別注重健康飲食和規律作息，「反而比日常的生活還健康！」他們說：「我們5個沒有把表演當作一個工作負擔，因為學生時剛組團，玩音樂對我們來說是一個享受，走到現在能夠帶著音樂到各地演出，是我們當初很羨慕的事情，所以很珍惜。」

麋先生日前專程赴上海擔任五月天巡迴演唱會開場嘉賓。（相信音樂提供）

除了演出邀約不斷，麋先生熱門歌曲〈長成什麼樣子算愛情〉MV在Youtube突破千萬觀看次數，日前也推出小巨蛋演唱會版Live MV，溫馨記錄下萬人合唱的震撼場面，日前鼓手逸凡在演出中度過生日，他也特別將生日願望獻給麋先生：「〈馬戲團運動CircUs〉巡演我們準備了很久，雖然沒辦法把每一首歌都搬上舞台，但我們把最棒的精華呈現給大家，希望接下來每一場巡演都能順利平安，也希望有更多的海外的歌迷來見見我們。」