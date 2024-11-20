蘋果最新款平板電腦 iPad mini 7今（20）日在官網突襲開賣，128 GB Wifi版售價1萬6900元，今日下訂最快下周就能到貨。而電商平台PChome搶促銷，相同價格還多送「APPLE專用 磁力吸附觸控筆」，讓不少網友也都心動。

蘋果官網今突襲開賣最新款iPad mini，有藍色、紫色、星光色和太空灰四種外觀選擇，Wi-Fi版128GB售價1萬6900元、256GB 售價2萬0400元、512GB售價2萬7400元。iPad mini 7 5G版則分別是138GB 2萬1900元、256GB 2萬5400元、512GB 3萬2400元。

蘋果平板電腦 iPad mini 7 ，20 日在官網開賣，有藍色、紫色、星光色和太空灰四種外觀。（翻攝自蘋果官網）

在官網實測，今日下訂128GB iPad mini 7 Wi-Fi版、Wi-Fi＋行動網路版，最快都可在11月26日下周二到貨，不過目前僅能選擇宅配，暫時無法到店取貨。

另外，iPad mini 7所搭配的觸控筆是最新款的Apple Pencil Pro（加購價4390元）或Apple Pencil USB-C（加購價2690元），而非iPad mini 6用的Apple Pencil 2。聰穎雙面夾加購則是1940元。iPad mini本體及Apple Pencil Pro都有免費雷射鐫刻。

新款iPad mini使用A17 Pro晶片，效能顯著提升，尤其是在處理增強現實（AR）應用及圖片編輯方面。iPad mini也可使用Apple Intelligence功能，整合iPadOS 18平台，讓設備能根據個人需求完成文字與圖片創建等多樣化任務。配備1200萬像素廣角後置相機，內建智慧HDR 4功能，新增對Wi-Fi 6E的支援，提升下載速度，且其USB-C連接埠的傳輸速度是上一代的兩倍。

電商平台PChome24h也搶攻iPad mini市場，在該平台下訂，價格及到貨時間相同，還多送「APPLE專用 磁力吸附觸控筆」，讓不少果迷相當心動。