大陸新華社央視新聞綜合報導，11月20日是神舟一號發射成功25周年紀念日，正在中國太空站出差的神舟十九號太空人專門錄製祝福視訊，向老一輩航太人致敬。

神舟一號是中國第一艘神舟無人太空船，1999年11月20日從酒泉衛星發射中心直上青天，遨遊太空21小時後返回內蒙古四子王旗，成功實現天地往返重大突破，中國航太用數年時間走完發達國家用時三四十年走過的路。

「神箭首秀震撼寰宇，神舟首飛光耀神州。」視訊中，二次飛天的神舟十九號乘組指令長蔡旭哲說，「25年前的今天，中國載人航太邁出了從藍圖繪夢到奮鬥圓夢的第一步，為實現中華民族千年飛天夢想奠定了堅實基礎。」

從無人飛行到載人飛行，從一人一天到多人多天，從艙內實驗到出艙活動，從單船飛行到太空站組合體穩定運行……25年來，中國載人航太取得了讓世界矚目的巨大成就。正如中國首個「90後」太空人宋令東說：「25年來，一代代航太人自信自強、艱苦奮鬥，全國一盤棋、萬人一桿槍，一次次刷新中國人探索太空的新高度，在浩瀚宇宙書寫了用航太夢托舉中國夢的壯麗篇章。」

太空探索是人類歷史上的偉大壯舉，是一場沒有終點、永遠在路上的遠征。中國首位飛天女航太飛行工程師王浩澤說：「作為新時代的航太人，我們一定要傳承紅色基因、擔當強國責任，站在巨人的肩膀上接續攀登，跑好我們這代人的歷史接力棒。」

神舟一號成功發射，是中國航太史上重要里程碑。神舟十九號太空人乘組表示：「在這樣一個值得銘記的日子裡，我們向所有為中國航太事業奉獻青春、熱血乃至生命的功臣們致敬!」

2024年10月30日凌晨，搭載著神舟十九號載人太空船的長征二號F遙十九運載火箭點火發射，將蔡旭哲、宋令東、王浩澤3名太空人送入太空。這是中國載人航太工程自1999年神舟一號發射以來的第33次發射任務。