中華航空女性空服員褲裝制服設計日前曝光，未來將提供空服員不同制服選擇，不過設計配色卻引發討論。立委提出，國籍航空代表門面，但這款設計卻像「賭場荷官」或動畫人物「魯夫」，負面評價多。交通部長陳世凱回應「會找專業設計師做漂亮的設計」。華航董事長謝世謙說，下次換制服時會再修正。

國民黨立委黃健豪今在立法院交通委員會問及華航女性空服員褲裝制服設計。謝世謙說明，這款制服是由華航自行設計，組員有一些反應，都會做改善，包括如何選擇褲裝、裙裝套數等，會綜合組員意見改善，提供組員選擇自由。

黃健豪指出，華航男裝制服當初設計就很好看，這次重新做女性褲裝制服，引發討論，雖設計方面見仁見智，但制服的色系，因國籍航空代表門面，至少色系要一體。

中華航空女性空服員褲裝制服設計日前曝光。（讀者提供）

他也說，若將這款設計放上網以圖搜圖，會出現動畫人物「魯夫」或是「賭場荷官」，甚至有人說寧願穿男裝、或寧願不穿，華航作為台灣重要國籍航空，設計上應考量專業設計師與組員意見。許多國際航空公司都有褲裝，建議色彩與公司形象要更一致化，設計上需進步一點。

謝世謙提到，因應監察院人權委員會報告，華航對於組員服裝選擇推出褲裝，目前的制服用了10幾年，準備下次要換，屆時一次再來修正。陳世凱表示，未來會做一次整體服裝變更，到時會找專業設計師做漂亮的設計。