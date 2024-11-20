勞動部所轄的發展署北分署職場霸凌調查屬實，立委王育敏表示，已有相關團體呼籲不法侵害指引提高至法律位階，並且公務員應一體適用職安法；勞動部部長何佩珊說，一定會提升指引位階，至於公務員是否納入職安法則要尊重保訓會及考試院。

立法院衛環委員會20日邀請勞動部等相關部會就「職場霸凌防治與處理作業」專題報告。

立委王育敏表示，該名輕生同仁上班時間異於常人，5點多就到辦公室、甚至晚間8點半才離開，為何公務員要打假卡？每天工時已超過勞基法最高的12小時工時，到底持續多久？之前超時上班持續多久？為何沒人關心其工作量？主管都在睡覺？還是壓榨勞工理所當然？

「或許主管也認為理所當然」，何佩珊說，未有此次事件的話，主管也不知道其超時情況，但主管稱不清楚十分離譜，因此也懲處其主管。

多名立委關心今年2月份提出的申訴，但勞動部次長王安邦約談謝宜容後就不了了之，要求勞動部應徹查，何佩珊強調，會就2月王安邦有無約談謝宜容即刻啟動調查。

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