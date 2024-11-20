資深媒體人趙少康日前才做完心臟手術，昨在臉書自爆摔了一跤，再度住進加護病房，檢查發現是肝臟邊角破裂，振興醫院表示，心臟病患尤其是心臟手術者，術後都需要服用抗凝血劑，用藥期間最怕摔倒與外傷，很容易造成出血。該院將在27日下午4點舉辦免費講座，主題是「跌跌不休，穩住腳步」心臟病患預防跌倒的平衡技巧，歡迎民眾報名參加。

心臟病患中特別是心臟開刀者，當有瓣膜置換或植入人工物，術後都需要服用抗凝血劑，服用抗凝血劑則最怕摔倒與外傷，因為會很容易造成出血，若不慎出現外傷，甚至可能需要藥物止血或輸血止血，因此對於心臟病患該怎麼預防跌倒，是一個很重要的課題。

振興醫院免費講座「跌跌不休，穩住腳步」心臟病患預防跌倒的平衡技巧，有興趣的民眾請事先報名，現場有血壓測量及心臟病健康防治衛教。

講師：振興醫院心臟重建科林郁珊組長

地點：振興醫院第二醫療大樓三樓心臟醫學中心會議室

時間：113年11月27日(三)16：00

報名：(02)28264400轉3479