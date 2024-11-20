為表彰曾留學台灣外籍人士的傑出表現，教育部今年辦理兩年一度之「第4屆全球留台傑出校友獎」選拔，評選出11位留台校友獲獎，他們當中有些人是大學副校長、駐台大使、企業負責人或是市長，均相當出色。

本屆11位傑出校友分別來自學術、工商、政治及傳播等不同專業領域。目前擔任梵蒂岡宗座所屬印尼泗水韋地雅曼達拉天主教大學副校長艾玉寧，畢業於國立台灣科技大學，積極與母校共同成立「台印創新暨循環中心」，並推動「行動工程師計畫」結合兩校師生協助改善印尼偏鄉生活環境。

畢業於國立政治大學，現任職於貝里斯管理與社會科學學院助理教授米吉瑞，加入貝里斯留台校友會，以自身在台學習經驗積極協助推廣我國獎學金計畫，深化台貝學生交流加強兩國雙邊關係。

來自馬來西亞的黃金豹董事長，曾就讀國立台灣師範大學僑生先修部，之後就讀國立政治大學，白手起家在台創業，感念在台學習所受幫助，致力於回饋台灣社會及關懷弱勢；同樣來自馬來西亞的方俊能總裁，畢業於中原大學，曾擔任馬國留台聯總顧問，熱心台馬兩國學生交流事務，並著重於產學合作，提升兩國間的產業動能。

來自聖克里斯多福及尼維斯的范東亞畢業於台北醫學大學，自2022年11月就任駐台大使，致力於推動我與邦交國交流；巴拉圭比拉爾市市長雷路易，畢業於國立台灣大學，在公共管理方面績效斐然，為留台校友返國從政之菁英。

聖克里斯多福及尼維斯農漁業、海洋資源暨合作部次長米格爾，畢業於國立屏東科技大學，對於水生動物疾病治療研究有優異成果，與我國在農漁業有多元合作與交流。

教育部表示，透過表揚在各行各業表現優異並對社會有貢獻的傑出留台校友，期望更多優秀外籍學生學成歸國後，持續與台灣保持友好互動交流，日後可以成為我國與各國交流合作最堅實的橋樑。