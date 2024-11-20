勞動部調查勞動力發展署北分署公務員輕生事件，調查結果卻引來更多爭議，國民黨立委王鴻薇20日透露，外傳分署長謝宜容的靠山就是監察院長陳菊，結果調查小組召集人許傳盛，過去就是著名的「菊系愛將」，這根本就沒有利益迴避也不避嫌，整件事情「沒有人是菊外人」，難怪謝可以當土皇帝，他的背景到底多硬？

王鴻薇指出，許傳盛的從政之路，最重要貴人就是花媽陳菊。除了回鍋擔任高雄市社會局長外，也做過觀光局長、客家事務委員會主委、副秘書長等職務，百分之百是陳菊愛將、花媽重用的人，而謝宜容就是菊系要員，還受到前勞動部長許銘春、勞發署長蔡孟良特別拔擢，直接略過分署組長歷練，高升分署長，這樣菊系查菊系，怎麼會公正？怎麼讓外界信服？

王鴻薇說，許傳盛與被調查的謝宜容是過去舊識，在調查期間，許傳盛甚至在部務會議公開表示，「我認識謝很久，她只是個性急」，如此明顯露骨的護航，卻沒有人敢質疑他的公正，上級機關也沒有要求利益迴避，官官相護，基層當然越看越心寒，顯然勞動部整個內部都爛到根，謝宜容到現在都還沒出來道歉，難道勞動部要用這種方式保障國人勞權嗎？難怪國人會如此氣憤。