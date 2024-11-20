針對立委質詢台積電完工典禮取消，經濟部長郭智輝笑答，台積電不是經濟部的子公司。（圖／柳名耕攝）

國民黨立委謝衣鳳20日質詢經濟部長郭智輝，問到台積電AZ廠的完工典禮為什麼會取消以及全球化的問題，郭智輝表示「台積電不是經濟的子公司」，但也提到從側面了解，未來10年台積電每年將在台灣蓋1座廠。

台積電在前往亞利桑那州設廠時，就不斷傳出是受外在壓力才設廠，謝衣鳳質詢時問郭智輝，是否認同台積電創辦人張忠謀所說的「全球化已死」以及台積電赴美投資是不是自願的。

郭智輝表示，認同全球化已死的說法，但是台積電的客戶在全球各地，因此走向海外是必然的結果，世界也都需要台積電，因此美國派了700名工程師來台學習相關技術以及熟悉文化，台灣也派了500至600名工程師到美國。

針對半導體廠，郭智輝指出，據了解半導體製程非常複雜，除了使用設備，工程師的經驗、知識都非常重要，而且幾乎沒有標準程序，而台積電在美國每個廠都要花200至300億元，會很審慎的投資。

至於台積電未來的規劃，郭智輝透露，經濟部掌握水電規劃，推估台積電未來10年可能在台灣每年蓋1座廠，不過相關規劃要等台積電自己宣布。