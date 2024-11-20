以牛埔幫老大劉泰銘為首的詐騙集團，利用不實估價單、收據向多家產險公司「詐保」，初估得手約600萬餘。新北地檢署18日指揮新北市板橋警分局、法務部調查局台北市調查處、憲兵隊等單位兵分29路搜索、帶回36人，複訊後針對劉泰銘聲請收押禁見裁准，另諭知4人3至12萬元不等交保、1人限制住居，其餘人請回。

劉泰銘在2012年就曾因以同樣手法向保險公司強索理賠被警方逮捕，近年他改名重出江湖，檢警調軍調查，劉泰銘等人看準車禍事故求償曠日費時，向出車禍的民眾「買下」求償委任後，以不實估價單、收據等向對方承保保險公司獅子大開口，還指派集團成員穿黑衣黑褲暗示黑道身份，要求保險公司接受協商，自2022年起至今年3月止共詐得保險金600萬餘。

檢警調軍接獲報案，18日由民生組檢察官葉國璽指揮台北市調處、板橋警分局與憲兵隊等單位，兵分29路到新北市、基隆市、台北市等處搜索，查扣空氣槍、帳冊、手機等證物，並帶回36名被告。

檢方複訊後，認為劉泰銘涉《刑法》行使偽造文書、詐欺取財與《組織犯罪防制條例》等罪嫌重大，且有逃亡、串滅證與反覆實施之虞，向新北地方法院聲請收押禁見裁准，另4名被告則諭知3至12萬元不等交保，1人限制住居，其餘人請回。