國軍借用政大校園教召，連彈藥也前進校園；立法院20日邀請財政、內政、經濟、教育等首長就「中央政府前瞻建設計畫第4期特別預算執行情況及成效」進行專題報告，國民黨立委賴士葆質詢時問，校園變彈藥庫，教育部是否表達強烈抗議？質詢台上的教育部長鄭英耀稱「事前沒收到通知」。

國軍借用政大教召，教育部長鄭英耀20日於立法院稱，「事前沒收到通知」。（洪凱音攝影／洪凱音台北傳真）

雖然借用政大校園教召，鄭英耀事前不知情，但鄭英耀認為，大學一定知道，且大學有自主權，可以同意，也可以Say no；國民黨立委洪孟楷質詢時認為，「廢話，校園到處身穿迷彩服陸軍出現，同學也都看到，校方怎麼可能不知道」，重點是政大面對教召、彈藥進入校園時，是否為「霸王硬上弓？」政大有沒有向教育部報告？由部長對部長去溝通，且此例一開，以後教召是否可以進入高中、國中，難道台灣已進入全民皆兵、準戰爭的階段。

鄭英耀表示，先前確實沒收到國防部已政大為教召場域的通知，但強調自己也是政大畢業，熟悉政大校園，國軍會借用政大校園教召，推估與地形、地貌符合教召條件有關。

根據政大公告，為配合全民國防租借校園大樓，20日開始就有運輸軍械及物資進入校內，23日教召幹部人員進駐，25日約100名教召員報到，28日早上8點行軍訓練，29日（下周五）解編撤離。