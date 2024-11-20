台灣民意金基金會昨（19）日公布民調，42.8%贊同總統賴清德處理國家大事的方式，若和上個月相比，大幅下滑5.8個百分點。對此，資深媒體人黃暐瀚列出10月中到11月中發生的4件大事，並強調不論是立院的對抗或是民眾生活的不滿，最後都要算到「執政黨」及「賴總統」頭上。

台灣民意基金會昨公布的民調顯示賴總統的聲望首次出現「死亡交叉」，不贊同43%、贊同42.8%，不贊同多於贊同，比起10月民調顯示贊同48.6%，不贊同37.7%，賴總統在11月的聲望明顯下滑，反對者急速上升。

10月中到11月中到底發生了什麼事？黃暐瀚今在臉書列出4大事件，包括一、台鹽前董事長陳啟昱落跑（1024無保請回、1028發回更裁、1101開羈押庭陳啟昱下落不明）；二、柯文哲延押（1102裁定延押2個月，相較陳啟昱案毫無監控還落跑，明顯落差）；三、呂政璋當3天台灣金聯董座（風波不斷，新聞延燒，1106依舊上任，1108黯然請辭）；四、勞動部員工輕生事件（1104不幸發生，1119勞動部才道歉調職，拖了整整15天）。

黃暐瀚強調，當家就得持家，持家就要顧家，不論是立院的對抗或是民眾生活的不滿，最後都要算到「執政黨」以及「賴總統」的頭上，「民意如流水，政治人物的言行，都直接影響民眾的感受」。

上述民調訪問期間是2024年11月11至13 日、共3天，對象是全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%、手機 30%。有效樣本 1017 人，市話 712 人、手機 305 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

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