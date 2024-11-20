「重劃區」因著街廓完整、綠意富饒及永久棟距等優勢，成為民眾購屋首選。回顧今年整個大台北房市，以新北重劃區最受青睞，包含新店央北、板橋江北、三重、二重及頂埔的運校重劃區；其中，運校重劃區的捷運板南線、未來三鶯線雙鐵共構及頂埔科技園區等利多，都為該區帶來極大的發展潛能。

運校重劃區的捷運板南線、未來三鶯線雙鐵共構及頂埔科技園區等利多，都為該區帶來極大的發展潛能。(圖/中時新聞網攝)

新濠建設行銷事業部主任楊士正表示，頂埔是工業區及科技園區的發展重鎮，鴻海精密、正崴精密及鼎創達科技、燿華電子等總部皆坐落於中央路四段；正崴精密聯手華碩及日本的優必達企業，也將在這裡興建全台最大的AI運算中心。現在的頂埔如同南港前身，傳統的鐵皮工廠皆已蛻變為高科技的廠辦，黑鄉變黃金，而這樣的改變也讓運校重劃區受益，很多企業員工來這裡置產，因此相當期待未來的發展。

新濠建設行銷事業部主任楊士正表示，現在的頂埔如同南港前身，黑鄉變黃金，很多企業員工來這裡置產。(圖/中時新聞網攝)

運校重劃區的新推案「新濠岳」甫推出也備受矚目，距離捷運頂埔站只要步行6分鐘；藍線30分鐘可直接到台北東區，交通便利的優勢成為許多置產族的理想選擇，也讓北市的菁英族群徹底實現「以短時間換取大空間」的夢想。

楊士正指出，「新濠岳」是頂埔的指標性建案，擁有近2500坪大基地、面寬140米，四面臨路，是捷運站周邊少見的推案。房型規劃11至29坪的1至3房，產品選擇多元，成為捷運藍線置產及換屋族群的理想首選。

「新濠岳」是頂埔的指標性建案，擁有近2500坪大基地、面寬140米，四面臨路，是捷運站周邊少見的推案。(圖/中時新聞網攝)

此外，「新濠岳」的綠意環境也令人津津樂道。位居大暖尖山森林步道首排，擁抱大漢溪及三峽河，附近更有馬祖田河濱公園，生活氛圍愜意，養「森」、養生是日常。公設的部分，特別規劃25米莊園派對泳池，與橋水相映，優游自在；還有多功能共享廚房、大面寬lounge、北歐風大廳等等，讓人待在家就像渡假。

頂埔經過多年的醞釀，運校重劃區具備了板南線的優勢，以及未來三鶯線雙鐵共構的交通地利之便，同時還有頂埔科技園區極具爆發力的發展潛力，將帶來龐大的人口紅利，成為土城新都心、未來區域發展的核心。