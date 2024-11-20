新北坪林茶農林哲宇獲「2024全國部分發酵茶製茶技術競賽」條形組冠軍，代表新北奪下第12座冠軍，另茶農陳宥達、王盛翔及鄭佳宏也於「2024全國機採茶菁技術競賽」榮獲冠軍，代表新北奪下首座冠軍。今（20）日於市政會議頒獻獎，新北市長侯友宜對茶農薪火相傳的真功夫表以肯定。

新北市農業局表示，「全國部分發酵茶製茶技術競賽」由農業部茶及飲料作物改良場主辦，新北茶師歷年來技冠群雄，今年條形包種茶組共有17名選手參加，在2天1夜不眠不休的激烈競爭下，坪林區林哲宇精湛的製茶技術脫穎而出，為新北拿下第12座冠軍，同時坪林區白順楊、陳鈞傑獲得亞軍，坪林區白俊育、深坑區曾弘毅獲得季軍，新北5名青年茶師大展獨門絕活包攬獎臺，延續新北好茶真功夫。

冠軍林哲宇年僅27歲，家中茶園傳至第3代，茶園面積近1公頃，年產量約2000台斤，自國中便開始與家中長輩學習製茶，除了從小耳濡目染，平常也跟求學期認識的中南部茶師交流不同茶類的製作技術，今年第2度參加「新北市、台北市113年度製茶技術競賽」便奪得特等獎，如今首度參與全國製茶技術競賽，一舉抱走全國冠軍。

林哲宇表示，全國製茶競賽當日是陰天，日照強度較低，茶菁走水緩慢，他將日光萎凋從平常不到1小時特別增長至2小時，並且將15公斤的茶菁分作3堆依序手動浪菁攪拌，透過少量輕柔的翻動來控制整體茶菁走水、發酵的均勻度，揉捻階段則時在茶菁初成條索便結束程序，以防揉捻過久造成發酵過度，令成品茶湯的苦澀味蓋過花香，加上最後從半夜2時至凌晨7時超過5小時費時費眼力的精心挑選75克茶樣，十分挑戰判斷力與意志力。

侯友宜表示，新北茶師今年度連獲2項全國賽冠軍值得肯定，良好的製茶環境及茶師手藝造就新北好茶，為保障消費者購買台灣安全且優質的茶品，市府攜手與茶農持續精進製茶技術，維護包種茶獨特的技術傳承，推動青農返鄉承接茶業，提升新北茶產業發展及市場競爭力。