農業部花蓮區農業改良場2024年研發「多功能電動作業車」，取代現行的燃油式曳引機，主要用於農業設施內，同時也設計與其搭配的迴轉犁與萌前除草裝置，可快速完成整地及萌前除草作業；花蓮廠表示，該機每公頃作業約耗43度電，換算僅排放22.6公斤的二氧化碳，其排放量只有燃油曳引機的17％。

花蓮場表示，該場以設施常用的小型曳引機為參考標的，開發「多功能電動作業車」，車長約2.8公尺、車寬約1.3公尺，離地高40公分，車型迷你，相當適合設施內操作。馬達採用11.2千瓦之直流馬達，產生的動力相近於20馬之柴油曳引機，同樣配備有PTO及三點連接，操作方式及使用模式與現行的曳引機相同，電池配置為300Ah，可於整地作業等馬達重負載狀況下連續操作2小時，除草及搬運等輕負載操作可達4小時以上。

該場也同步設計與「多功能電動作業車」搭配的迴轉犁及萌前除草裝置，經田間試驗結果顯示，其整地效率整地後品質皆與傳統曳引機相同，可快速完成設施內之整地，萌前除草作業則採用火焰除草裝置，於整地後及移植前各進行一次防除作業。

經試驗結果顯示，移植後第25天雜草抑制率仍達85.36％，顯示可於短期葉菜類生長前期有效抑制雜草。另外考量設施內有搬運肥料、載運資材等需求，故於車輛後方設置一個小型升降平台，可用於搬運或載運設備等使用。

花蓮場指出，在淨零排放方面，「多功能電動作業車」取代目標為40馬以下的曳引機，以每公頃作業平均消耗約50公升之柴油計算，排放約132公斤之二氧化碳，而本機每公頃作業約耗43度電，換算僅排放22.6公斤的二氧化碳，其排放量只有燃油曳引機的17％。

花蓮場研成的多功能電動作業車，不僅是達成減碳排放的永續經營理念，更改善了設施內操作農機長久以來的燃油廢氣問題，讓農友有一個良好的作業環境，而農機電動化只是農機智慧化的一個進程，智慧農機仍然是未來的發展重點，期望未來持續以智慧及科技提升農業新高度。