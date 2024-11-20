位於離島馬祖的連江縣也常有民眾遭詐。連江縣警察局統計今年1至10月，共受理詐欺案件80件，平均每月受理8件，總計財損金額達新臺幣3,290萬餘元，詐騙手法前3名分別係假投資、假網拍及假中獎，被害人以軍公教族群最多（軍人32件及公教人員21件）。為了防止民眾受害，縣警局利用人口少特性，直接走入家園，與民眾面授機宜，堪稱是最直接的反詐宣導。

為了提高民眾的反詐騙意識，中央推行「打詐儀錶板」政策，每日公布全國受理詐騙情形及數據，連江縣警察局也提供在地化每月詐情報告，讓鄉親能更夠更直觀瞭解本縣詐騙現況及被害手法。

刑警隊長薛昇旭強調不讓詐騙集團黑手伸入連江。(戴志揚翻攝)

連江縣警局局長蕭欽杰憂心詐騙犯罪危害本縣縣民財產安全甚鉅，特別召開記者會提出「多元、聚焦、分眾、入戶」等四大策略，賡續利用電子、平面媒體（馬祖資訊網、馬祖日報）及社群媒體（LINE、臉書、YOUTUBE）等管道，播放及傳送反詐騙宣導影片及文宣，並針對軍公教人員安排實體宣導活動、與金融機構建立聯防LINE群組、及動員四鄉五島員警於金融機構守望，預防性關懷提問即時攔阻，挨家挨戶執行反詐騙宣導勤務等具體防制措施，以更貼近民眾生活圈，及利用淺顯易懂的方式，厚植全民防詐意識，讓每位縣民都能夠提高警覺，遠離詐騙陷阱。

打擊詐欺犯罪是當前全國治安重點工作，連江縣警察局為守護縣民朋友的財產安全將全力追查金流及幕後集團並繩之以法，更期待縣民朋友與警方共同合作，齊心協力識詐對抗詐騙，俾有效壓制詐騙集團氣焰，減少詐騙案件的發生。