「全球市值王」輝達將在美股周三盤後公布其第三財季財報。投資人希望從中取得更多有關晶片需求和這波AI狂熱還能持續多久的線索。

Capital.com資深金融市場分析師Kyle Rodda表示，市場的風險和擔憂在於輝達的展望可能令人失望。下一季的晶片需求是最關鍵的細節。

投資人亦關注地緣政治風險。烏克蘭周二使用美製ATACMS長程導彈襲擊俄羅斯領土。回應美國總統拜登在卸任前允許烏克蘭使用美國遠程飛彈襲擊俄羅斯，俄羅斯總統普丁警告美國，俄國動用核武的門檻已經降低。

儘管隔夜輝達、台積電ADR等半導體股上漲，帶動標普500指數止跌反彈及那斯達克指數上漲1%，但日本主要晶片股走弱。東京威力科創晨收跌1.1%，給日經指數帶來最大的壓力。作為輝達供應商的愛德萬測試跌約0.8%。

Seven & I Holdings大漲8.4%，媒體報導其創辦人家族將在本財年推動該7-Eleven母公司進行私有化。

索尼早盤漲2.9%，路透社報導該公司有意收購動漫業巨頭Kadokawa Corp，雙方已經展開協商。Kadokawa股價漲停（上漲18.7%）。

東京瓦斯公司（Tokyo Gas）股價一度飆升15%，周二披露的監管文件顯示美國投資管理公司Elliott Management入股取得5.03%股權。