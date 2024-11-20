勞動署北基宜花金馬分署員工疑遭職場霸凌輕生，引發外界關注。國民黨立委徐巧芯今天向外交部檢舉，我駐沙烏地代表處某高層不僅當眾羞辱員工，並直接解僱不聽話資深員工，還非法遣返菲籍員工並扣押其護照。對此，外交部次長田中光承諾，會在一個月內提出調查報告。

立法院外交委員會今天邀請外交部、國發會、經濟部報告「美國總統大選後，對於推動台美貿易及科技建立合作架構之影響」並備質詢。

徐巧芯首先詢問田中光，有關外交部處理職場霸凌的程序，田中光表示，外交部設有「人事審查委員會」，所有案件報上來，只要符合具名、有事實證明等條件，外交部內部就會成立委員會來調查，並且找當事人和加害人，從旁找出證據公平處理。

不過徐巧芯表示，很多被害者並不敢用真名檢舉，有後續遭到報復，可能會更慘。並表示，她收到一封檢舉信，指稱台灣駐沙烏地阿拉伯王國代表處高層張某某，當眾羞辱員工製造內部恐懼，資深員工如果不聽話，他會直接將其解僱。

她說，這種狀況，外交部很容易去查證，只要看最近是否有資深員工被臨時解僱即可，不見得要受害人出來說明。

其次，徐巧芯表示，張某某還多次跟同仁爆發激烈衝突，在公開場合辱罵員工，造成員工心理壓力。這也不需要透過申訴小組，只要去詢問該處員工就知道有沒有這種事；第三是強迫贊助，逼迫同仁為其買單，為補足代表處短缺經費，強迫同仁墊款，並且使用經費來補助，破壞機構的紀律也傷害同仁權益。

還有，沙烏地阿拉伯是禁止飲酒的，但張某某自己本身有喝酒習慣，還找了同仁陪他喝酒。這對我外交形象造成非常嚴重的損害，很可能引起當地宗教界的反感；還有帳目混亂，非法濫用資金，徐巧芯表示，這只要找會計一查便知，也不需要被害人出面。

此外，張某某還反覆強迫同仁陪他外出採購，造成員工困擾，她說，這個張姓高層還解僱兩名資深員工，且對菲律賓籍外籍員工進行非法遣返，並且在未經合法程序下就扣押其護照。這不僅違反國際勞工法規，還損害我們的國際形象。

她強調，這封檢舉信內容非常具體，即便受害者本人不敢站出來，外交部也應該能調查並確認以上幾點是否為真，她詢問外交部能否展開調查，並在兩周內提供報告？她也將檢舉信交給田中光，並表示，檢舉信裡有當事人的名字，但因為個資法保護，她沒有曝光檢舉人姓名。

田中光收到檢舉信後回應，外交部絕對會公正的去調查，也絕對不會護短，「做錯了就一定要接受懲罰」。他說，兩周內可以把一些事證先找到，但調查結果可能要一個月，他也感謝徐巧芯的檢舉，外交部一定要匡正這些問題，不能讓這些問題發生。

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