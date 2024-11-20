立法院司法及法制委員會20日審查監察院預算。國民黨立委羅智強表示，明年度中央政府院級、部級共計36個單位，監察院平均單項出國計畫預算編列最高，但出國預算漲到外太空，調查預算卻減少，「他主張把明年度監院出國預算全刪」。民眾黨立委黃國昌也翻閱監院、人權會出國訪察報告，發現去年10月院長陳菊赴加拿大，最後心得只有一頁，要求監察院一禮拜提供書面資料。

羅智強指出，監察院明年出國計畫共編列1096萬元，共五個出訪項目，平均每個220萬元，高居所有部會第一名，連外交部平均也才200萬元，監院的總出國經費，同樣高居五院之首。

羅智強說，從2021年到2025年，監察院出國預算成長1.54倍，監委出國預算增幅82％，正副院長出國經費也大幅增長；但赴外調查專案預算，卻逆勢減少21％，實不合理。

羅智強表示，監院出國考察甚至包括了去日本北海道看黑熊，但北海道只有棕熊，根本沒有黑熊，實在荒謬。監察院祕書長李俊俋回應，該次出國考察也包括日本長野縣，那裡有黑熊。

黃國昌則表示，監察院預算編列項目真的滿粗糙的，考察預算散落在各處，甚至有編列200萬「要赴國外做專案性訪視調查」，卻沒有列入在考察類別總表裡面，質疑監察院在藏考察預算。

黃國昌舉例，2023年10月陳菊率隊訪加拿大，花了多少錢李俊俋不知道，要求書面一禮拜回覆，是從哪個預算下支出。黃國昌也點出，該次參訪團陳菊率領4個監察委員還有5位同仁，這麼大的考察團回來，看到心得與建議只有一頁，「看了很驚訝。」

黃國昌質疑，明年編列200萬要到赴國外做專案性訪視調查，要去哪裡？李俊俋表示，還沒有規畫，通常是他國邀請。黃國昌質疑，理論上要納入考察的類別總表，但你們沒有納入，把赴國外做專案性訪視調查編在預算裡面，卻沒有放入考察類別總表，這樣是先匡錢，200萬要去哪裡再說。

黃國昌要求一週內請提供書面說明，立法院審預算時，覺得錢沒有必要，或是搞不清楚這個錢，站在國會看緊荷包立場，公帑不能隨意浪費。