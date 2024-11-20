美國之音20日報導，美國印太司令部司令、海軍上將帕帕羅（Samuel Paparo）19日表示，烏克蘭和中東戰爭正在逐漸消耗美國的武器庫存，假如印太發生衝突，美軍應對中國大陸的能力有可能受到妨礙。

帕帕羅（Samuel Paparo）在華盛頓智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）說，美國向烏克蘭和以色列提供或出售的價值數十億美元的防空系統，如今正在妨礙他在印太地區做出回應的能力。

帕帕羅被問到烏克蘭和中東的衝突是否妨礙美國回應印太威脅的能力。他回答稱，直到今年，多數動用的武器實際上都是火炮和短程武器，我曾說過：「一點也不（妨礙）。」而如今它正在蠶食庫存，如果不這麼說，那就不誠實了。

帕帕羅說，把武器送到烏克蘭和以色列的努力，給美國留下了太少的儲備彈藥。「我們應當補充這些庫存，然後再增加一些。我之前就對武器庫深度不滿了。現在我對武器庫深度的不滿又多了那麼一點」。