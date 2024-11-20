高雄魏姓男子不滿樓上鄰居發出噪音，他竟拿著拿著鐵鎚到該公寓的屋頂敲打地板，2個月就敲了17次，不僅如此，魏男更持鐵鎚敲打鄰居家鐵門，5個月來狂敲311次，導致鐵門凹陷、油漆剝落，鄰居氣得裝監視器蒐證報警。檢方偵查終結依毀損罪將他起訴。

檢方指出，魏姓男子因不滿樓上廖姓住戶不時發出噪音，影響到他休息，今年2月起，他氣得拿著鐵鎚到該公寓的屋頂，開始敲打頂樓地板，2個月左右就敲了17次，導致屋頂地板多處裂痕、凹陷，防水保護也因此受到減損。

不僅如此，他於今年3月至8月，又持鐵槌到廖姓鄰居家，開始狂敲鐵門多達311次，導致廖姓鄰居家鐵門多處凹陷、油漆掉落，鄰居不堪其擾，裝設監視器取得畫面後報警提告。

檢警偵訊時因監視器君拍下畫面，魏男也坦承犯行，不過審酌他在今年4月時就已經接受警方調查、7月接受檢方訊問，他依然持續拿鐵鎚敲打頂樓地板和鄰居家鐵門，顯見毫無悔意，20日偵查終結，依毀損罪起訴。