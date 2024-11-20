美國大選過後局勢全球矚目，國立高雄大學《卓越講座》19日邀請國立政治大學教授張文揚，以「美國金融霸權是怎麼生成的」為題，從歷史脈絡引領師生認識「布雷頓森林體系（Bretton Woods system）」，透過貨幣「美元」、戰爭的角度認識美國。

高雄大學行政副校長吳行浩主持講座，並致頒感謝狀予張文揚，他表示，全世界政治、經濟、文化、軍事等諸多領域，美國皆是中心與焦點，尤其近期美國完成總統大選，即將展開川普（Trump）2.0時代，該位回鍋執掌白宮的領導人會否再次退出《巴黎協議》？或是改變對「俄烏戰爭」立場等，諸多決定將牽動國際局勢，都值得關注了解。

張文揚指出，美國金融霸權的形成是一個漫長的歷史過程，其根源可以追溯到二戰結束後，憑藉強大經濟實力、政治影響力，主導建立以美元為中心的布雷頓森林體系，不僅確立了美元作為國際儲備貨幣的地位，也奠定金融霸權基礎。

當1971年布雷頓森林體系崩潰後，美國仍通過一系列巧妙的政策調整，成功地將美元從固定匯率制轉變為浮動匯率制，並延續其全球主要儲備貨幣地位。

張文揚說，理解美國金融霸權的形成過程，不僅有助於把握當前國際金融體系的運作邏輯，也為思考未來全球經濟治理提供了重要視角。期許年輕學子面對全球挑戰時，能以批判性思維和開放的態度探索未來的可能性。