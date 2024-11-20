國際聯合行動加強與陸合作劍指象牙等走私。（大陸央視）

國際聯合行動加強與陸合作劍指象牙等走私。（大陸央視）

大陸央視20日報導，中國大陸海關與世界海關組織11月19日至21日，在廈門舉辦「大地女神」和「湄龍」國際聯合行動總結會，聯合行動劍指全球固體廢物和象牙等瀕危物種走私，各方也期待在打私執法、科技賦能等方面繼續加強與中國合作。

大會指出，目前全球固體廢物走私呈現不斷漂移態勢，固廢走私入境嚴重破壞生態環境。2018年至2024年，中國海關在世界海關組織架構下連續七年發起打擊固體廢物走私國際聯合行動，各方共查獲案件1380起。

世界海關組織副祕書長特維諾說，中國始終是我們的重要夥伴，説明世界海關組織協調各方資源，協調其他成員作出努力，這促成了各國海關努力合作，共同去保護我們的地球。

2018至2024年中國積極宣導國際聯合行動的這七年間，參與的成員海關數量歷年均維持在100個左右，今年更是達到新高，為110多個。

據統計，中國持續嚴打走私，瀕危物種走私案件數量和查獲數量由2019年最高點467起下降至2023年的172起，查獲象牙走私數量從9.2噸降至不足百公斤。固體廢物走私案件數量和查證數量均呈現良性下降趨勢。

廈門海關關長朱光耀稱，實現對常見偽瞞報貨物的精準布控，強化事中口岸監管，實現對涉嫌夾藏偽瞞報固體廢物的貨物的有效攔截。路沙卡公約特遣隊主任費里指出，目前看到，象牙貿易持續下降，犯罪分子要想把象牙非法運離非洲變得非常困難，大象偷獵活動也在下降，這得益於中國採取的行動。

世界海關組織表示，將持續加強與中國技術合作，提升打擊走私效能。

特維諾指出，我們啟動一個「智慧海關」合作項目，在中國的支持下，由世界海關組織實施，去積累科技應用的實踐，就可以開始為各國海關管理部門制定標準和指導方針，以更有效的方式協調他們的運作。