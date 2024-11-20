演藝圈潛規則案例時有所聞，Netflix原創影集《影后》中的史艾瑪，就為了搏上位勾引導演，讓觀眾恨得牙癢癢，這讓兩性專家御姊愛回憶起過往拍攝MV時，在過程中與同樣來拍攝的女子談及演藝圈潛規則，沒想到對方竟回覆：「關於這點我已經做好心理準備了」，讓她相當傻眼。

御姊愛回憶起19歲時試鏡成功後，被安排去拍攝音樂MV，當時有位大自己一、兩歲的女子飾演其中一角，某天兩人趁空檔聊天時，對方先行詢問：「妳是認真想走演藝圈的嗎？」御姊愛表示只是覺得機會難得，純粹來體驗一下，對方則強調自己是認真要走這圈子，畢竟從小夢想就是進入演藝圈當演員，御姊愛當時提出擔憂之處：「我聽說演藝圈很多潛規則，例如可能要跟導演或是金主上床」，沒想到對方竟給出驚人回應。

只見該名女子吐了一口氣表示：「關於這點我已經做好心理準備了，但上床也要上對，不然就虧了」，此話讓當時沒什麼社會經驗的御姊愛震驚不已，當時內心想法就是：「我剛剛到底聽了什麼？真的有人為了出道，做好這方面的準備嗎」，如今20幾年過去，御姊愛表示未曾在螢幕前看到那名女子的身影，但還是衷心祝福對方不僅有其它夢想，也能夠過得很好。

對此，網友紛紛給出回應：「這女生也太堅定了吧(找不到其他形容詞)，希望她現在走在想走的其他路上」、「還好你沒有去當演員」、「心機太重不見得能成功，把力氣放在想東想西，還不如認真工作」。

兩性專家御姊愛。（圖／MissAnita 御姊愛 （徐豫）臉書）

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