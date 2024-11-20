就在美國批准烏克蘭使用美製長程飛彈打擊俄羅斯境內後，俄羅斯18日首度宣布，開始大規模生產具有「抗核輻射」能力的飛彈防空洞，烏克蘭媒體宣稱，這是俄羅斯為第3次世界大戰預作準備，美媒評論時機點並非湊巧，顯示克宮正嚴肅看待、準備「核對抗」的可能性。

綜合路透社、美媒CNBC報導，俄羅斯聯邦緊急情況部（Russian Emergencies Ministry）轄下的「俄羅斯民防及緊急情況科學研究所」（Russian Scientific Research Institute for Civil Defence and Emergencies）18日發布聲明，宣布已開始大量生產「KUB-M」行動防空洞。

俄羅斯18日宣布，開始大規模生產具有「抗核輻射」能力的飛彈防空洞「KUB-M」。

「KUB-M」防空洞堪稱為一款「抗核」避難所，該研究所稱，這款避難所能抵禦核爆散發的衝擊波及輻射，為在裡頭避難的民眾提供48小時保護，聲明列出能抵禦3種威脅，包含：常規武器爆炸及炸彈碎片、建築物掉落的殘骸，以及危險化學物質及火災。

❗️☢️🇷🇺 - Russia has begun mass production of "KUB-M" mobile bomb shelters designed to protect against shockwaves, radiation, explosions, shrapnel, fires, and hazardous chemicals.



The shelters, resembling reinforced shipping containers, consist of two modules: a room for 54… pic.twitter.com/b6vmce1TIz — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 19, 2024

「KUB-M」行動避難所的外型就像加強版貨櫃，每個避難室由2個模組組成，至多可容納54人及1個技術區，還可額外增加模組。

🇷🇺☢️ Russia has begun mass production of nuclear shelters!



Modular shelters "KUB-M" are more reminiscent of a cargo container, in which two dozen people can fit.



"The serial production of the innovative modular protective structure "KUB-M" has started in the Russian Federation.… pic.twitter.com/mPfFNxaJHW — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 19, 2024

「民防及緊急情況科學研究所」表示，這款行動避難所是具有多功能的結構，能抵禦天然災害及人為事件，是「改善民眾安全的重要一步」。

該研究所特別強調了「KUB-M」的移動性，能夠輕鬆地由貨車運送，並連上供水系統，也可在俄羅斯最北邊的永凍土地帶使用。

「民防及緊急情況科學研究所」並未說明為何現在開始大規模生產「KUB-M」移動避難室，聲明中也未提及任何特定災難或威脅，不過路透社評論，幾天前美國才批准烏克蘭使用美製長程飛彈ATACMS（陸軍戰術飛彈系統）飛彈打擊俄羅斯本土，時機點引人側目。

烏克蘭媒體：俄羅斯為第3次世界大戰預作準備

值得注意的是，主要報導烏克蘭國防事務的烏國媒體「防務快報」（Defense Express）稱，因應華府放行烏克蘭用長程飛彈打擊俄，俄羅斯總統普丁昨（19）日正式簽署法令，批准名為《俄聯邦核威懾國家政策基本原則》的新版核武準則（nuclear doctrine），降低動用核武的門檻與時機點，值此之際再宣布大量生產抗核避難所，可視為俄羅斯正「為第3次世界大戰預做準備」。

What's the Kub-M Nuclear Blast Shelter: a Case Study of Another russian Corruption Schemehttps://t.co/wgdZBNLQXH pic.twitter.com/KjwlDjzvRv — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) November 19, 2024

「防務快報」稱，「KUB-M」實際上是由2個複合運輸（intermodal containers）貨櫃組成，除了可容納54人外，裡頭還有廁所、過濾裝置、柴油發電機。

普丁19日正式簽署法令，批准新版核武準則（nuclear doctrine），降低動用核武的門檻與時機點。

美媒：俄羅斯認真看待、準備「核對抗」

俄羅斯此時正式批准新版核武準則，克宮重申保留動用核武的權利，有分析認為普丁在虛張聲勢，不過CNBC評論，不論俄羅斯是否在虛張聲勢，此時再宣布生產「KUB-M」避難所絕非巧合，儘管莫斯科屢屢強調不願與對手爆發核戰，但史無前例宣布大規模打造避難所，顯示莫斯科正認真看待「核對抗」威脅，或者至少希望向俄羅斯大眾表明，國家已為這種情況預作準備。