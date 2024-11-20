賴清德總統（右）頒贈褒揚令給陳輝東家屬。（曹婷婷攝）

陳輝東女婿黃仲銘（左四）現任資策會董事長代表家屬致詞。（曹婷婷攝）

一手催生台南市美術館的國策顧問陳輝東本月1日去世，享壽87歲，20日舉辦告別式，賴清德總統南下弔唁並親頒褒揚令。賴清德推崇陳輝東推動建造一座國際級美術館，為台南留下寶貴文化資產，「哲人日已遠，典型在夙昔」，形容陳輝東已走過不凡一生，「我們不要悲傷，要祝福他。」

賴清德與陳輝東交情深厚，本月1日陳輝東病逝後，賴清德低調二度親訪陳家弔唁，今天是第三度南下，到南區殯儀館親頒褒揚令。

陳輝東畢生創作，原本明年規畫一檔畫展，長女畫家陳香吟也將靈堂布置猶如畫展的藝術氣息，希望大家懷抱祝福心情。

陳輝東女婿黃仲銘、現任資策會董事長代表家屬致詞感謝賴總統跟爸爸一起努力，才有南美館。他提到，爸爸是感性的人，今天看到賴總統百忙之中頒贈褒揚令，想必一定熱淚盈眶。

黃仲銘也透露，賴清德邀請陳輝東當國策顧問，讓他受到很大鼓勵，其實他在10月時，身體狀況已不如從前，但為了從賴總統手中頒贈國策顧問，每天在家運動，當天也如願站起來受獎，內心很開心。他也提到，爸爸與賴總統兩人都有俠義精神，不怕惡勢力，賴總統喜歡金庸小說，爸爸則愛看西部片。

賴清德說，他與陳輝東認識多年，陳輝東長期創作不輟、熱心公益也熱愛藝術，敬愛老師，同時也深愛這座城市，為完成老師遺願推動成立台南市美術館，他的心中充滿愛，疼愛家人、照顧朋友，台南失去這樣一位令人敬愛的文化前輩，是我們永遠的遺憾，「他的畫筆為自己畫下不平凡的人生！」

賴清德說，陳輝東已經走過不平凡的一生，「哲人日已遠，典型在夙昔」，陳輝東就是這樣的人物，祝福他從此逍遙自在。