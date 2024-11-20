據外媒報導，最近幾個月，阿里巴巴、字節跳動和美團等中國科技集團正在矽谷組成人工智慧（AI）團隊，尋求延攬頂尖美國人才。

三名知情人士指出，阿里正在加州舊金山灣區的森尼韋爾（Sunnyvale）招募一支AI團隊，並已經聯繫了一些曾在OpenAI和美國大型科技公司工作過的工程師、產品經理和AI研究人員。另一位知情人士則稱，該團隊將專攻阿里國際數位商業集團推出的商家導向的AI搜尋引擎Accio。據阿里一名負責招募工作的人員表示，該公司計劃將加州AI團隊剝離出來，單獨成立一家新創公司。

兩名知情人士稱，美團的高層對自家公司在AI領域處於落後地位感到憂慮，過去幾個月一直在忙著擴充其在加州的團隊。其中一位人士稱，美團CEO王興已經把共同創辦人王慧文重新找回來，讓他率領一支新的生成式AI團隊，叫做GN06。團隊正在探索與AI相關的機會，包括菜單翻譯功能和AI陪伴。

TikTok所有者字節跳動在加州建立了最成熟的AI佈局，有多個團隊負責不同的專案。一個研究團隊專注於將AI功能整合到TikTok中。據多位知情人士透露，該公司還有一組研究人員與中國和新加坡同事一起研究豆包大語言模型。

規模較小的中國AI新創公司也在美國建立了足跡，招募在該地區領先研究實驗室和公司工作過的工程師。根據領英上的個人資料，月之暗面（Moonshot AI）聯合創始人之一吳育昕目前在舊金山工作。據知情人士透露以及他的領英主頁上的訊息，吳育昕正在月之暗面開發大型多模態模型。月之暗面擁有一個AI聊天機器人Kimi。

百度曾在矽谷營運領先AI研究實驗室之一，聘請頂尖科學家和工程師從事語音辨識和自動駕駛等領域的研究。2017年鼎盛時期，百度曾在美國研發中心僱用數百人。但據多名知情人士透露，百度已大幅縮減美國業務。