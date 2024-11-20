輝達昨日股價大漲，市值也回升至3.6兆美元，重新奪回全球市值王寶座，目前台股千金股中至少有10檔屬於輝達AI概念股，今天整體表現不佳，只有川湖、聯發科維持上漲，台積電則是早盤開高後下殺至平盤及平盤上一檔跳動。

不過，700元以下的個股則有亮眼表現，雙鴻、奇鋐 、華碩等六、七百元級表現亮眼，貿聯-KY昨日攻上600元大關，創下歷史新高後，今天震盪劇烈，一早低點來到593元，也曾一度續創高達615元。

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從華為事件到美國廠完工典禮喊卡 外媒曝台積電走鋼索困境
力銘19日打入全額交割股 華冠等3檔將恢復買賣
#川湖 #台積電 #華碩 #鴻海 #貿聯-KY
秋天轉涼就該去野營 台灣10大露營場坐擁山海不去可惜