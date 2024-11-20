輝達昨日股價大漲，市值也回升至3.6兆美元，重新奪回全球市值王寶座，目前台股千金股中至少有10檔屬於輝達AI概念股，今天整體表現不佳，只有川湖、聯發科維持上漲，台積電則是早盤開高後下殺至平盤及平盤上一檔跳動。
不過，700元以下的個股則有亮眼表現，雙鴻、奇鋐 、華碩等六、七百元級表現亮眼，貿聯-KY昨日攻上600元大關，創下歷史新高後，今天震盪劇烈，一早低點來到593元，也曾一度續創高達615元。
市場押注輝達今（20）日公布財報應有好表現，19日終場跳漲4.89％、收147.01美元，創11月12日以來收盤新高，也激勵台股輝達AI概念股表現，今日由鴻海（2317）領軍上漲超過1％，蓄勢重新站上5日線，散熱股奇鋐（3017）、雙鴻（3324），伺服器股廣達（2382）、英業達（2356）等均齊步大漲1.5～3％以上。
輝達昨日股價大漲，市值也回升至3.6兆美元，重新奪回全球市值王寶座，目前台股千金股中至少有10檔屬於輝達AI概念股，今天整體表現不佳，只有川湖、聯發科維持上漲，台積電則是早盤開高後下殺至平盤及平盤上一檔跳動。
不過，700元以下的個股則有亮眼表現，雙鴻、奇鋐 、華碩等六、七百元級表現亮眼，貿聯-KY昨日攻上600元大關，創下歷史新高後，今天震盪劇烈，一早低點來到593元，也曾一度續創高達615元。
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