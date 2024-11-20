輝達昨日股價大漲，市值也回升至3.6兆美元，重新奪回全球市值王寶座，目前台股千金股中至少有10檔屬於輝達AI概念股，今天整體表現不佳，只有川湖、聯發科維持上漲，台積電則是早盤開高後下殺至平盤及平盤上一檔跳動。

不過，700元以下的個股則有亮眼表現，雙鴻、奇鋐 、華碩等六、七百元級表現亮眼，貿聯-KY昨日攻上600元大關，創下歷史新高後，今天震盪劇烈，一早低點來到593元，也曾一度續創高達615元。