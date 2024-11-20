職場霸凌不只勞動部，主管全國包括流感、新冠等傳染病控制的衛福部疾管署也爆出發生霸凌事件，有網友在網路爆料，疾管署整備組長對同事咆哮、摔公文，辱罵你是豬嗎？組內同仁紛紛辭職。疾管署發言人羅一鈞表示，疾管署對此經成立專案小組啟動調查，暫時不會調離該主管職務。疫情期間負責口罩等物資整備的整備組業務繁重，同仁調職及辭職是否如網友貼文與主管領導管理方式有關，將透過專案小組之訪查一併進行了解。

勞動部所轄的發展署北分署涉嫌職場霸凌，引發外界關注，網友apo80bk7於11月15日threads貼文爆料，疾管署也有一名「土皇帝」，從111年8月任職至今，兩年內調離人員就有三到四成，還會刻意壓人長達六個月以上不讓調職，而調職後的空缺，多數補不到人。

該網友表示，這名土皇帝個性缺乏耐心，每天緊逼進度，要創新、要亮點，如果催促急著上線的亮點政策出包，還會推卸責任要底下的人背鍋，開會前還會要求吃某家便當，看到後又嫌棄吃膩了，讓同仁誠惶誠恐。

疾管署副署長羅一鈞（鄭郁蓁攝）

立委陳菁徽今（20日）在立院衛環及財政聯席委員會表示，她也接到投訴，表示確有此事，且這位組長已被檢舉過，卻還擔任主管職。經調閱，整備組離職率超高，高達37.4％。她表示，質詢完回到辦公室，就有疾管署員工致電來說，曾經當場聽過該名霸凌主管罵豬，並且整天辱罵科長，逼人家離職。

羅一鈞表示，檢視近期並未接獲相關申訴或檢舉案件，但為求慎重以維護當事人和同仁權益、並釐清貼文內容是否屬實，已於當日決定比照職場霸凌作業規定成立專案小組主動啟動訪查。由於目前屬於網友爆料，內容是否屬實尚待調查，因此不會調離該主管職務。

羅一鈞強調，該小組現已成立，包含2位署內委員及2位具法律或心理諮商專長之外部專家，將於上述職場霸凌作業規定之期限（兩個月內）儘速完成調查。

疾管署表示，疾管署整備組（全名為「新興傳染病整備組」業務職掌）：一、新興傳染病防治政策之規劃及推動。二、生物病原災害應變整備政策之規劃及推動。三、防疫物資整備政策之規劃及推動。四、傳染病防治醫療網之規劃及推動。五、新興傳染病之研究發展。六、其他有關新興傳染病整備事項。

羅一鈞表示，整備組調職及辭職率高達37％高於全署平均12％，為全署最高單位一事，是因新冠中央流行疫情指揮中心解編後，整備組仍業務繁重，負責物資整備任務之收尾作業，重大案件包括徵用口罩及快篩試劑之帳務結算、違反徵用規定之廠商裁罰及後續相關訴訟等。

另外，整備組也負責其他重要疫後工作包括：推動傳染病防治醫療網改革計畫、每年秋冬流感疫苗採購及接種作業等。疾管署近一年已陸續橫向調節其他單位人力挹注整備組。同仁調職及辭職是否如網友貼文與主管領導管理方式有關，將透過前述專案小組之訪查一併進行了解。

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