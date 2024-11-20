台北市政府為推廣特色產業發展，將於11月22日至隔年1月1日耶誕期間辦理「2024繽紛耶誕玩台北」，以「全民尋光」為主題，整合北市15大百貨體系，共同打造超過80處耶誕氛圍燈飾、空橋裝飾及19場次鹿鹿快閃活動，民眾只要拍照打卡上傳，即有機會獲得限量的熊讚氣球，另還有逾40場的聚客展演，歡迎國內外民眾來台北共襄盛舉璀璨耶誕燈飾活動。

2024繽紛耶誕玩台北將在11月22日晚上6時50分於香堤大道廣場辦理啟動記者會，此次以全民「尋」光為主題分為3大區域，信義百貨「馴覓之光」、東區商圈「馴夢之光」，及其他百貨「馴星之光」，藉由繽紛燈飾點亮臺北，活動期間各式打卡勝地、展演及節慶市集不間斷。

統一時代百貨台北店打造成倫敦花園，概念為愛花的英國人每年都會舉辦切爾西花展，雖時至冬日，但在統一夢廣場造綠地；新光三越台北信義店將化身耶誕精靈之森，以「北歐精靈耶誕村」登場，最正宗的北歐耶誕氛圍，結合耶誕童話及國際藝術家。

BELLAVITA搖身一變成北境之森，漫步在極簡玻璃木屋之間，欣賞冰湖倒映的純粹之美，感受冬季仙境般的寧靜氛圍；美麗華百樂園則有主題聖誕樹，高達12公尺的「魔法壞女巫」聖誕樹，熱情歡迎民眾來拍照打卡。