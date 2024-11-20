受輝達大漲近5%帶動，隔夜美股那斯達克指數收漲逾1%，儘管俄烏戰事升溫使市場蒙上陰霾。

作為輝達HBM晶片主要供應商，SK海力士暫漲0.88%，稍早前一度漲1.6%。其競爭對手三星電子暫跌近2%。半導體設備廠Hanmi Semiconductor目前漲1.73%。

其他重磅股方面，現代汽車漲1.39%，其關係企業起亞勁揚3.36%，電池大廠LG Energy Solution漲1.78%，浦項鋼鐵漲1.72%。

《韓股》開低走高 韓股上漲
《韓股》三星衰尾 韓股僅小彈
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