受輝達大漲近5%帶動，隔夜美股那斯達克指數收漲逾1%，儘管俄烏戰事升溫使市場蒙上陰霾。
作為輝達HBM晶片主要供應商，SK海力士暫漲0.88%，稍早前一度漲1.6%。其競爭對手三星電子暫跌近2%。半導體設備廠Hanmi Semiconductor目前漲1.73%。
其他重磅股方面，現代汽車漲1.39%，其關係企業起亞勁揚3.36%，電池大廠LG Energy Solution漲1.78%，浦項鋼鐵漲1.72%。
由科技股和汽車股上漲帶動，周三南韓KOSPI指數暫漲0.53%，報2,484.97點。市場將關注AI晶片巨頭輝達（Nvidia）於美股周三盤後發布的財報與展望。
受輝達大漲近5%帶動，隔夜美股那斯達克指數收漲逾1%，儘管俄烏戰事升溫使市場蒙上陰霾。
作為輝達HBM晶片主要供應商，SK海力士暫漲0.88%，稍早前一度漲1.6%。其競爭對手三星電子暫跌近2%。半導體設備廠Hanmi Semiconductor目前漲1.73%。
其他重磅股方面，現代汽車漲1.39%，其關係企業起亞勁揚3.36%，電池大廠LG Energy Solution漲1.78%，浦項鋼鐵漲1.72%。
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