目前各家機構對於不同股票的操作開始出現分歧，如以輝達為代表的人工智慧龍頭仍受到部分機構的青睞，但也有多家機構對其進行了套現。

數據顯示，多位投資大佬在今年第三季對中國網路龍頭進行了大手筆加倉。具體來看，麥克巴里所管理的對沖基金Scion Asset Management在第三季增持近30％的阿里巴巴股份，達到20萬股，價值約為2,100萬美元；增持京東25萬股至50萬股；增持百度5萬股至12.5萬股。不過，該基金也同時配置了上述股票的看跌期權以對沖風險。

麥克巴里今年以來對中概股一直重倉押注。數據顯示，今年第一季，他大量增持中國股票，將阿里巴巴的持股增加了一倍以上；第二季度他進一步增持，使阿里巴巴成為其第一重倉股。截至9月底，麥可巴里對阿里巴巴、京東和百度的持股市值為5,400萬美元，3檔股票合計約佔其總持股的65％。

大衛泰珀旗下基金在第三季大幅加倉拼多多至第二大重倉股，增持金額達4.5億美元。同時，該基金對京東也增持了上億美元。儘管大衛泰珀第三季減持了約5％的阿里巴巴股票，但阿里巴巴仍是其頭號重倉股，部位佔16％。

此外，索羅斯基金在第三季增持阿里巴巴28萬股，持股量增至130.6萬股，並且買進了阿里巴巴的買權；該基金還增持京東145.5萬股至273萬股。

今年以來，包括輝達、奈飛、亞馬遜在內的多檔美股科技股出現較大漲幅。不過，從13F文件揭露的數據來看，資管巨頭們對美股科技股的操作出現了顯著分歧。

業內人士認為，在當前市場較為波動、科技股整體漲幅較大的環境下，機構投資者的選擇愈發謹慎。一方面，希望抓住人工智慧浪潮帶來的高回報，另一方面，擔心經濟放緩帶來的調整風險。因此，不少基金經理人將接下來的投資重點放在精選個股上，而不是單純地追求科技股的整體上漲。