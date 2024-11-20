今天中午12點23分嘉義縣發生規模4.6地震，深度僅11.7公里，屬於極淺層地震，最大震度在嘉義4級，12縣市有感。
這起地震震央位於嘉義縣義竹鄉，各地最大震度，嘉義縣4級，台南、雲林3級，嘉義市、高雄、澎湖、彰化2級，南投、台中、台東、花蓮、苗栗1級。
地震發生之後，許多網友都說「抖好大力」、「地鳴很大聲」、「嚇死人，震一下好大力」、「聽到聲音就開始搖」，震央周邊鄉鎮特別有感，鄉親都說「嚇一跳」、「很有感」、「夭壽大」，所幸至目前為止，嘉義縣、市消防局未接獲任何災害通報。
今天中午12點23分嘉義縣發生規模4.6地震，深度僅11.7公里，屬於極淺層地震，最大震度在嘉義4級，12縣市有感。
這起地震震央位於嘉義縣義竹鄉，各地最大震度，嘉義縣4級，台南、雲林3級，嘉義市、高雄、澎湖、彰化2級，南投、台中、台東、花蓮、苗栗1級。
地震發生之後，許多網友都說「抖好大力」、「地鳴很大聲」、「嚇死人，震一下好大力」、「聽到聲音就開始搖」，震央周邊鄉鎮特別有感，鄉親都說「嚇一跳」、「很有感」、「夭壽大」，所幸至目前為止，嘉義縣、市消防局未接獲任何災害通報。
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