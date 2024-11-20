警方在郭男租處查扣改造槍枝及子彈。（警方提供）

現場還查扣多罐含依托咪酯、卡西酮及安非他命等毒品成分的菸彈。（警方提供）

新北市淡水蔡姓男子接獲詐騙集團「假中獎」訊息，誤以為自己幸運得獎，依詐團指示提供提款卡及銀行帳戶，結果淪為洗錢人頭帳戶遭警示，轄區警方接獲報案後，18日循線查獲37歲郭姓取簿車手，更於現場查扣手槍、子彈、依托咪酯等多樣毒品菸油，訊後依槍砲、毒品、詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦。

今年9月間，蔡男於IG點擊某家具廠商的抽獎活動，幾天後接獲中將通知，並要求匯款2萬8000元核實金到指定帳戶，蔡男信以為真，但在款項匯出後遲遲未收到獎金及獎品。

同月24日，詐團再要求蔡男將5張金融卡放置淡水捷運站置物櫃，蔡男仍不疑有他，不料當晚便接獲銀行通知帳戶遭到警示，甚至原本帳戶內的9萬多元也被提領一空，此時蔡男才驚覺上當，趕緊向警方報案。

淡水警分局獲報後，調閱捷運站及周邊監視器，鎖定取走提款卡的郭男，經多日蒐證及埋伏，日前持搜索票前往郭男租屋處攻堅，現場查扣毒品安非他命及多瓶含有依托咪酯、卡西酮及安非他命等成分的菸彈以及改造手槍、子彈及槍管、贓款5000元等各項證物，警方將郭男逮捕訊問後，依槍砲、毒品、詐欺等罪嫌移送士林地檢署。

警方呼籲，參加網路抽獎應保持警覺，勿輕易相信不明的中獎通知。分析「假中獎」詐騙常見的手法包括要求先匯款、連續中獎、核實金繳納、銀行人員協助、交付提款卡等，民眾若有疑慮，可撥打165反詐騙專線查詢，避免落入詐騙陷阱。