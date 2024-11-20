勞動部一名吳姓公務員傳出疑因長期遭分署長霸凌，導致不堪壓力輕生，對此，民進黨立委洪申翰在節目上談論此事時爆料指出，該事件並非突如其來，早在事發之前，他就聽聞相關「鬼故事」，甚至向勞動部反映，但未見改善。洪申翰今表示，去年他在衛環委員會就聽聞該名分署長高壓的作風，並不是針對這位輕生的公務員而已，當時有提醒部會這樣管理做法恐怕會有問題，但很遺憾當時的提醒沒有讓署長的管理做出改變。

勞動部19日上午召開記者會，說明公務員輕生事件的調查結果，勞動部長何佩珊也宣布，謝宜容調離北分署長一職，並降調為非主管職。會不會覺得勞動部輕輕放下？洪申翰指出，現在整個勞動部處理和懲處對社會大眾來說，看起來是無法接受，尤其勞動部是勞動主管機關，如果勞動部無法有更明確且更讓人家覺得有決心的處分，那勞動部還有什麼立場對其他單位勞動問題做出管理或裁罰？

民進黨立委賴瑞隆表示，勞動部必須審慎處理，確實外界有多質疑，勞動部應該要更清楚對社會各界說明，讓這個火不斷延燒，對政府形象也會有很大影響，希望勞動部說明清楚做有效處理。

民進黨立委陳冠廷表示，他必須表達最嚴重的關切。一名年輕公務員的生命逝去，卻只換來一份輕描淡寫的調查結果，這種處理方式無法向社會交代。