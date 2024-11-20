中國大陸外交部網站20日發布《中國沙烏地伊朗三方聯合委員會第二次會議聯合新聞稿》指出，沙烏地阿拉伯、伊朗重申遵守《北京協議》所有條款，將繼續通過恪守《聯合國憲章》、《伊斯蘭合作組織憲章》和國際法，包括在尊重國家主權、獨立、安全的基礎上，鞏固雙方睦鄰友好關係。沙伊歡迎中方繼續發揮積極作用，認為中方支持並跟進落實《北京協議》至關重要。中方強調，願繼續支持和鼓勵沙伊採取行動，發展兩國各領域關係。三方並呼籲以色列停火。

為跟進落實《北京協議》，中國、沙烏地、伊朗三方聯合委員會第二次會議於19日在利雅德舉行。會議由沙烏地阿拉伯外交部副大臣胡萊吉主持，中國外交部副部長鄧勵、伊朗外交部負責政治事務的副部長拉萬齊分別率團與會。

三方歡迎沙伊關係不斷取得進展，這為沙伊各層級各領域直接交流提供了機遇。當前地區緊張局勢升級將對地區和全球安全帶來嚴重後果，在此背景下，沙伊高層官員進行接觸、會晤、互訪非常重要。與會各方讚賞沙伊領事服務取得的進展，在2024年前10個月，為伊朗8.7萬餘名正朝人員和2.5萬餘名副朝人員提供了安心、安全的朝覲服務；讚賞沙伊新聞聯合委員會召開首次會議；讚賞沙烏地·費薩爾親王外交學院與伊朗外交部政治和國際問題研究所簽署諒解備忘錄；沙伊願簽署避免雙重徵稅協定。三方期待擴大三方經濟、政治等各領域合作。

三方呼籲立即停止以色列在巴勒斯坦和黎巴嫩的軍事行動，譴責以色列攻擊、侵犯伊朗主權和領土完整的行為，呼籲確保人道主義援助和救援暢通無阻進入巴勒斯坦和黎巴嫩。三方認為，持續的暴力迴圈和局勢升級嚴重威脅地區和全球安全，包括海上安全。

三方重申支援在聯合國主持下，根據有關國際認可的原則全面政治解決葉門問題。