好市多一年一度的黑色購物節將在11月25日到12月1日登場，連續7天賣場都有限定優惠商品，據往年經驗都是家電商品的折扣最大，黃金也有很多人搶購，開賣當天就會被搶光。對此，好市多表示，預估家電、民生必需品最熱賣，周五（22日）開始陸續公告優惠類別、營業時間，周日（24日）下午4點起公布下周一的優惠商品。

好市多黑色購物節將在下周一（25日）開跑，持續7天至12月1日，引發好市多會員熱烈討論，有會員在臉書分享，去年黑五最熱門的商品包括電視、咖啡機、鑄鐵鍋和戴森家電，還有人一口氣買齊電視和家庭劇院，折扣加上回饋省超過10％，且好市多黑五不只有公開在型錄的優惠，現場還有隱藏版特價商品，想搶購的民眾建議提前備好清單。

好巿多接受《中時新聞網》採訪表示，這次黑色購物節基本上所有類別都有推出優惠商品，跟過往一樣，包括大家電、珠寶配件、金飾、民生必需品等， 都是熱賣品項，當然賣場也有隱藏優惠，可以到賣場來尋寶。

好巿多指出，將在周五公布黑色購物節特價類別，周六陸續公布營業時間，周日下午4點在臉書、IG社群公布下周一的優惠商品，App上則是下午5點發布，可以追蹤好市多臉書、IG的最新資訊。