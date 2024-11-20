45歲「時尚媽咪」Melody（殷悅，本名：劉恭顯）去年和富商吳育奇結束17年婚姻，她曾分享婚姻甘苦談，表示每個女生結婚時絕對不要奢望婚後當公主，因為「皇宮裡還有一個太后」。近日她分享去度假美照，可見她人在一處沙灘，換上粉橘色深U小可愛，罕見露出車頭燈，網友也稱讚她美翻。

Melody最近發文說：「Work hard, play hard …wise words to live by」，意指要努力工作也要努力的玩，果然是一句睿智的話，引來網友暴動回應：「這個顏色很適合你哦」、「So pretty」、「好美呀，多多更新」、「夢中情人」，還有人笑問她是否是回美國談稅的事情，大開過去她在《康熙來了》說過的哏。

Melody和前夫育有2女，身材外表依舊凍齡。（圖／翻攝自melodykliu IG）

Melody最近積極經營小紅書，日前她在小紅書上傳一支影片，分享自己家中的衣櫥，有些衣服起了像似發霉的黑點，讓她不知是否該送洗；有些衣服則是至今沒有拆除價錢吊牌，讓她自嘲希望粉絲不要學她亂花錢；Melody更分享，年輕時喜歡穿亮麗花色的衣服，品味比較大膽，近年喜歡的就是基本沉著的款式。

Melody分享家中衣櫥。（圖／翻攝自小紅書）

去年Melody和前夫閃電宣布離婚，之後爆出案外案，傳出Melody透過吳育奇向林姓友人借2千萬購買美國加州房產不還，被金主提告，上月9日台北地院判Melody勝訴，對此，她的經紀人回應：「謝謝大家的關心，希望這件事就此結束，讓Melody和孩子可以平靜生活、也讓她可以專心工作。謝謝。」