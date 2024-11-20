金鐘影后，女星尹馨多年來飽受高血壓、低血鉀影響，拍戲時會無比焦慮、無故暴怒且容易疲倦，血壓隨時都飆升到180~200，每天狂吃香蕉、喝芹菜汁也無法改善，直到台大團隊確診，原來她罹患的是罕見的「原發性高醛固酮症」，一刀切除腎上腺腫瘤，不僅痊癒，還完全不必吃藥，徹底治癒。台大醫院目前擁有全球最高的原發性高醛固酮症完治率。

尹馨接下台大醫院院長吳明賢贈送的「醫寶」吉祥物。（鄭郁蓁攝）

台大醫院今天舉辦「台大醫院迷你內視鏡手術，治癒原發性高醛固酮症，完勝低血鉀高血壓記者會」，尹馨現身感謝台大團隊。

台大醫院原發性高醛固酮症中心主任吳允升表示，台灣每年有500萬名高血壓人口，其中約有12％為難治型高血壓病患「原發性高醛固酮症」，全台估計約有30~50萬名患者。該疾病不易發現，因此過去被認為是罕病，但隨著台大醫院2022年成立原發性高醛固酮症中心以來，已經從罕病到現在不再這麼罕見，以台大為例，每年約收治150名新發現病患。

台大醫院原發性高醛固酮症中心主任吳允升指出，罹患原發性高醛固酮症，需要切除單側或是消融雙側腎上腺，紅點發亮處為手術處。（鄭郁蓁攝）

吳允升解釋，原發性高醛固酮症是由於長在腎上腺的瘤，因其特定基因產生突變，而導致的高血壓，有三大特徵：高血壓、低血鉀、可治癒，有時會伴隨睡眠呼吸中止症、也因低血鉀，約有30％患者會出現恐慌。

全世界發現此病約有102年，透過吃藥和手術也行之有年，但是台大15年前率先使用革新治療方法，使用迷你內視鏡開刀，有別於傳統從心窩一路開到肚臍的「蜈蚣」，或鋸肋骨，只需要3個小洞，傷口還比達文西機械手臂小；近年更針對無法手術或是兩側腎上腺皆有長瘤的病人，利用冷凍消融及酒精注射令腫瘤縮小，術後幾乎可以痊癒，不必再吃回血壓藥，讓台大醫院擁有全球最高的完治率。

尹馨說，一開始發現是因每次拍戲總覺得非常疲倦，且情緒容易暴怒，過去一年尋醫過程中，其他醫院都只注意到她的高血壓跟低血鉀，不斷要她吃降血壓藥，多吃香蕉，補充睡眠，但就算瘋狂吃香蕉、芹菜汁，「我的血液還是留不住鉀的」，幸好，台大有最好的醫療服務，發現是小小的瘤造成整個身體翻天覆地，開刀治療，大概一個禮拜就完全擺脫高血壓。不知道如何表達對台大醫護的感謝。

台大醫院院長吳明賢表示，台大醫院成立原發性高醛固酮症的功能性中心，目的很簡單，就是要建立以病人為中心的跨團隊，不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，因為原發性高醛固酮症橫跨內科的腎臟科、心臟科、新陳代謝科甚至跨到影像醫學、核子醫學、泌尿外科，從疾病的診斷到治療都需要跨科部的合作，更重要的是，過去認為它是罕病，在中心成立之後，發現其實這病還不少，只是過去很少直接警覺到這個疾病。