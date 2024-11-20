另據機構數據，摺疊手機在大陸市場銷量有顯著提升。CINNO Research數據顯示，2024年第三季中國市場折疊螢幕手機銷售量達354萬部，年增79％，季增35％，呈現雙增長；而整個前三季的累計銷售量達852萬部，年增101％，達到倍增，市場滲透率攀升至4.1％，較去年同期的2.2％提升1.9個百分點，滲透率接近倍增，彰顯市場滲透率的穩健上揚態勢。

值得一提的是，在人民幣萬元以上的高階折疊式螢幕手機市場中，華為第三季的市佔率高達85％。這項數據不僅反映了華為在折疊螢幕手機領域的深厚積累，更顯示出其產品在高端用戶群中的極高認可度和市場影響力。

該機構表示，目前各大主流手機品牌都在積極布置折疊式螢幕手機市場。從市佔率來看，2024年第三季，華為折疊手機銷量約112萬部，較去年同期成長97％，在中國折疊式螢幕手機市佔率較去年同期上升2.9個百分點，衛冕國內折疊機市場銷售No.1，這項佳績主要得益於去年9月推出的Mate X5新機。