高通高層19日在紐約舉行的一場投資者活動上發表了上述言論。在這次活動中，高通展望了核心智慧型手機晶片業務以外的其他業務成長前景。該公司預計，未來五年，來自筆記型電腦、汽車和其他產品的總收入將達到220億美元，較上一財年大幅成長。

在與分析師進行的問答環節中，高通負責技術授權業務的高管Alex Rogers表示，高通在川普第一個任期時與美國政府保持著「良好關係」。此前，川普政府曾阻止博通對高通實施的敵意收購。

Rogers表示，「我們期待未來繼續保持這一良好關係。我們十分積極地看待最近被提名為商務部長的人選，所以我們期待能夠延續川普第一任期時的良好互動關係。」他指的商務部長人選是川普提名的盧特尼克（Howard Lutnick）。

高通CEO 安蒙（Cristiano Amon）在回答另一位分析師提問時稱，他預計在中國做生意不會遇到問題。在高通最近一個財年近400億美元的營收中，中國市場佔了46％。川普曾揚言對中國進口商品徵收關稅，但經濟學家表示，中國可能會採取反制措施。

安蒙稱，中國公司目前正在購買高通的汽車晶片，川普對中國商品徵收的上一輪關稅並沒有傷害高通，「高通與中國的合作關係實際上會增強，因為我們擴張到了智慧型手機以外的其他行業」。

自2021年接任高通CEO以來，安蒙一直在尋求實現公司的業務多樣化，把業務範圍擴大到智慧型手機以外領域，包括銷售PC晶片，這是英特爾長期主導的市場。高通這麼做也因為他們面臨失去大客戶蘋果公司的風險。蘋果正在開發自己的基頻晶片等無線連接組件，計劃用其取代目前從高通採購的晶片。

高通稱，到2029財年時，進軍汽車晶片市場將每年為公司帶來80億美元的收入，而物聯網領域則將為公司帶來另外140億美元收入。