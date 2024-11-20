2025年春節有9天連假，首波台金管制航線運能共提供1026架次、95246個座位數，將於今（20）日晚間6點起開放訂位，提醒規畫趁年節期間出遊或返鄉團圓之民眾注意時間，手刀搶位。金門縣政府已請交通部民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

明年春節假期自1月25日至2月2日共有9天連假，民航局規畫1月24日至2月4日為航空疏運期，共計12天。民航局說明，春節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

縣府提醒旅客，此次春節連假，於尖峰時段1月24日至1月31日台灣出發往金門方向，以及1月30日至2月4日金門出發往台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用；如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

2025年春節首波台金管制航線運能共提供95246個座位數，20日晚間6點起開放訂位，提醒規畫趁年節期間出遊或返鄉團圓之民眾注意時間，手刀搶位。（圖／金門縣政府）

縣府也表示，春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，惟依往年經驗，離峰航班多仍有空位，為省除鄉親訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，並可享有機票之優惠。另亦建議居住台灣本島之家人可安排離島鄉親赴台團圓，除可免去訂位困擾外，亦可避開擁擠人潮。

縣府再次提醒民眾，務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；另離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒隨時留意最新氣象資訊，以做好行程規劃，並提醒搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。