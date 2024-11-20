今年世界12強棒球賽，開打前中華隊的實力被日媒評為倒數第二，但開打後的表現讓人眼睛為之一亮，以預賽4勝1敗戰績闖進四強複賽，國際博彩網站紛紛修正預測，奪冠賠率也衝上第二名，僅次於日本。

日媒Sportsnavi當時進行12強戰力分析，以打擊、先發、守備、後援、經驗及機動性（戰術臨場應變）等項目評比，中華隊在經驗獲得7分最高，打擊、機動及守備分別拿到6分，投手方面最弱，先發與後援都只有5分，總分35分。

中華隊僅優於澳洲的34分，落居B組倒數第二，若加上A組的六支球隊，中華隊與巴拿馬皆為35分，在全部12支球隊中的倒數第二名。開打後，中華隊繳出在投打兩端皆有精彩表現，尤其投手群防禦率僅1.80高居12隊之冠，比日本還要出色。

博彩網站「Bet365」公布奪冠最新賠率，日本以1.76穩居第一，中華隊4.5居第二，美國與委內瑞拉的賠率皆為6.00。

此狀況一改賽前博彩網站「Ye$play」開出的奪冠賠率，中華隊與墨西哥、韓國並列第三，賠率為6.49，日本3.5、美國4.25居前兩名，中華隊憑著預賽的好表現打破外界預測，賠率超車美國。