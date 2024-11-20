勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署疑發生職場霸凌事件，一名39歲公務員在辦公室內輕生，罪魁禍首指向分署長謝宜容，消息引發社會關注。然而，勞動部日前的調查報告書卻輕描淡寫，稱謝的管理方式並非導致該員輕生的主因，更指謝「目的良善」。對此，律師呂秋遠也看不下去，今（20）日在臉書發聲，狠酸「勞動部真是保護職場霸凌的好夥伴呢！」

呂秋遠今日在臉書發文「一份無關痛癢的勞動部霸凌調查報告，讓人看覺得不知所云、義憤填膺。」針對勞動部說明，他不滿指出，謝大署長（謝宜容）要求同事去跑步活動，同事若不去會擔心被秋後算帳，呈上的公文不斷被退件，「在面談時咆哮、辱罵部屬、貶低部屬的能力與工作狀態，導致許多人要去看身心科。」不僅如此，同仁必須隨時回應簡訊，即使是假日或半夜也必須隨伺在側，職員也經常超時加班沒加班費，事發後要求所有人不得發表意見。

然而，勞動部卻表示「謝分署長的管理方式及情緒控管確有不當，以至於造成其他同仁被施予職場霸凌的感受，也導致一級主管不敢反映意見，下情無法上達」，並表示同仁離開主因是工作份量太重、壓力過大，但報告又稱謝宜容管理方式非同仁離開的直接原因。

呂秋遠不忍直言，「你們這些人，在勞動部擔任長官，到底可以多不食人間煙火？」、「你們在寫報告的時候，都不會手抖，覺得自己毫無邏輯，覺得自己草菅人命嗎？工作份量跟壓力，不就是謝大署長造成的？你們輕描淡寫帶過，好意思喔？」

「如果謝大署長的說詞，都能被認定只是大聲了點，什麼都說了，什麼都做了，但是我們還是認為，這不是職場霸凌」，呂秋遠說，未來考績委員會能怎麼懲處，實在很難想像。

呂秋遠指出，謝宜容到任不到2年時間，北分署離退人員就高達81人，多位部屬透過不同的管道求助仍未果，最後犧牲一條人命才讓其調任非主管職務，「勞動部真是保護職場霸凌的好夥伴呢！過世之後，部長會落淚道歉、其他長官會覺得不捨，但是霸凌者會神隱，只是會幫你申請高額撫卹跟服務獎章哦！」

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