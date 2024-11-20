栗子是秋冬代表性食物，中醫師表示，其含維生素B、C，以及鉀、鋅、膳食纖維等營養素，具促進代謝、預防便秘、維持血壓等諸多好處，有「千果之王」的美稱。此外，營養師分享，栗子豐富的膳食纖維比地瓜、芋頭、南瓜和蓮藕都還要高，但它屬於全榖雜糧類，務必要適量攝取，以免過多熱量堆積。

中醫師在診所粉專發文表示，栗子主要為碳水化合物所組成，並含有少量蛋白質與極低脂肪，因此被歸類在澱粉類食物，適量食用能提供飽足感。且它更含有多元營養素，整理如下：

1、維生素B：促進代謝，維持神經系統健康。

2、維生素C：有助於增強免疫力和抗氧化。

3、鉀：能幫助維持正常心臟功能及血壓平衡，對於高血壓患者有益。

4、鋅：能促進免疫系統功能、幫助傷口癒合、支持生長和發育。

5、膳食纖維：促進腸胃蠕動，助消化，有助於預防便秘。

中醫師指出，從中醫觀點來看，栗子味甘、性溫，可以溫補腎氣、強健筋骨，特別是對於年長或腎虛者，有助於改善腰膝酸軟、四肢無力等症狀；亦能夠溫補脾胃，對於脾胃虛寒、慢性腹瀉者，適量食用有助於改善腸胃功能。此外，栗子富含維生素C、E，具抗氧化功效，有助於對抗自由基傷害，延緩衰老，並增強免疫力。

營養師何采璇也曾推崇食用栗子的好處，其中她指出每100克栗子含膳食纖維10.4克，甚至比地瓜、芋頭、南瓜、蓮藕等都還要高。男性一天攝取9顆、女性7顆，約可以滿足每日4分之1建議攝取量。

然而，栗子雖營養，熱量也相當高。何采璇建議，可當主食配白飯吃，以大幅增加膳食纖維的攝取，但也要記得減少白飯的份量，例如4分之3碗白飯，搭配3顆大栗子即可；此外，由於它是全榖雜糧類，糖尿病患者應估算攝取量，尤其是糖炒栗子，容易一不小心就吃過量。