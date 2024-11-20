從《繼承者們》到《我們的藍調時光》，南韓影星金宇彬以多變的角色和精湛的演技深深打動觀眾。2017年，他勇敢面對鼻咽癌的挑戰，經歷長達三年的治療後於2020年成功康復，隨即帶著全新的姿態重返螢幕。今年，他在Netflix電影《黑帶出勤中》中扮演「武道事務官」，以俐落身手對抗性罪犯拯救孩童，再次讓觀眾印象深刻。

金宇彬的笑容溫暖迷人，無數粉絲為之心動，成為他的魅力代表之一。（品牌提供）

除了在影視圈以精湛演技擄獲大批影迷，南韓影星金宇彬的時尚品味同樣令人矚目。他在造型上的拿捏總能恰到好處，不論是正式場合的西裝造型，還是日常生活中的休閒穿搭，都散發出低調而自然的魅力。近期，他受邀與美國運動品牌 K-SWISS 合作，詮釋全新秋冬系列。該系列以簡約實用為核心，結合金宇彬特有的溫暖氣質，讓服裝更顯親和力。

金宇彬與美國運動品牌 K-SWISS 合作，演繹全新秋冬系列，將休閒與時尚無縫結合。（品牌提供）

金宇彬提到，自己很喜歡這次的設計，無論是日常穿搭還是戶外活動都能輕鬆駕馭。秋冬系列服裝兼具舒適與功能性，卻不失時髦感，完美契合了他「暖男」的形象。這次合作不僅再次彰顯他在時尚圈的影響力，也讓他以自然率真的一面融化了粉絲的心。在螢幕內外，金宇彬的魅力持續展現，無愧於人氣男神的稱號。