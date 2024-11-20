韓聯社報導，韓國雇傭勞動部（下稱勞動部）20日就有關女團「NewJeans」成員HANNI（范玉欣）遭職場霸凌的控訴表示，HANNI不屬於《勞動基準法》規定的勞動者，因此職場霸凌行為不成立，故進行結案處理。

HANNI曾於9月通過YouTube進行直播時主張，她曾在經紀公司HYBE大樓向其他團隊成員和經紀人打招呼，但該經紀人讓成員們不要理她。就此，「NewJeans」一粉絲向勞動部提出控訴，要求查明NewJeans是否被HYBE排擠。

韓國勞動部旗下首爾地方雇傭勞動廳方面當天就此表示，根據《勞動基準法》，勞動者是以取得報酬為目的從事勞動的人員。但從HANNI與東家簽署的專屬合同內容和性質看，很難將其看作法律規定的勞動者。HANNI和東家是對等的合同關係，各自作為合同主體履行合同義務，因此難以視為HANNI受到資方的指揮和監督。

勞動廳方面還指出，HANNI和公司按合同分配HANNI的演藝活動收益，該款項並非以勞動為代價的報酬，且HANNI繳納營業稅，而非勞動所得稅。