澎湃新聞報導，大陸「漢語盤點2024」活動20日揭幕，一起來看看今年的字詞—「City不City」！擺脫「班味兒」，加入「青年夜校」；與「偷感」和解，拒絕「精神內耗」。漫步「公園20分鐘」，逛逛「寶藏小城」；無論「濃人淡人」，不被煩惱「硬控」。「爾濱」點燃冰雪激情，「阿勒泰」體驗人間仙境；「古建之旅」向你發出邀請，「山河四省」感受中原文明。「China Travel」持續火熱，讓世界瞭解「何以中國」。

坐在「學術酒吧」，讓思想暢遊天際；試試「自動駕駛」，行程何止萬里！「北京中軸線」，理想都城秩序的傑作；「黑神話：悟空」，傳統文化的形神表達。

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大陸國家語言資源監測與研究中心、商務印書館、新華網聯合主辦的「漢語盤點2024」啟動儀式11月20日在商務印書館舉行。「漢語盤點」活動至今已舉辦十九年，旨在「用一個字、一個詞描述當年的中國與世界」，鼓勵全民用語言記錄生活，描述中國視野下的社會變遷和世界萬象。

今年的活動分為啟動、票選和發布三個階段。即日起至12月3日，網友可通過新華網PC端、用戶端專題頁面推薦字詞。12月3日至8日，專家評委將聯合評選各組前5位字、詞並撰寫專家解讀；12月9日至19日，網友可通過活動專題頁面線上投票，選出各組首位字、詞；活動期間，陸續發布「年度十大流行語」「年度十大網路用語」「年度十大新詞語」。12月20日，「漢語盤點2024」揭曉儀式將揭開年度字詞的面紗。

在啟動儀式上，主辦方推出「專家版本」和「大數據版本」的年度推薦字詞，為活動預熱。國家語言資源監測與研究中心通過監測語料庫，推薦國內字「質、穩、融、安、振」和國際字「智、選、降、分、治」，國內詞「新質生產力、以舊換新、鄉村振興、未來產業、延遲退休」和國際詞「人工智慧、巴黎奧運會、美聯準會降息、全球南方、美國大選」。清博智慧推薦了「新、經濟、和、無人機」等年度熱詞。百度百科推薦字詞「護、安、嫦娥六號、擴大開放、援、聯、過境免簽、自由貿易」等。小紅書推薦「去班味兒、寶藏小城、主理人、植物系穿搭」等詞語，體現平台用戶的生活態度和選擇。北京清華大學教授沈陽作為「漢語盤點」活動的評議專家，推薦了「捲、新質生產力，競、覺醒」等年度字詞。快手用短視頻呈現了今年的熱語，如「神舟十九號、黑神話：悟空、China Travel、種完麥子我就往南走」等。