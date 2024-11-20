「2024華特迪士尼亞太內容發布會」今（20日）起連續2天在新加坡濱海灣金沙酒店舉行，公布迪士尼旗下各品牌工作室迪士尼、二十世紀影業、探照燈影片、迪士尼動畫工作室、皮克斯、盧卡斯影業及漫威影業將於明（2025）年推出的電影和即將登陸Disney＋的串流節目，邀請來自韓國、日本以及台灣等多達500家媒體和KOL到場，由米奇擔任演奏家，與管弦樂團一同帶來《冰雪奇緣》、《美女與野獸》等旗下人氣作品中的主題曲，為活動盛大揭開序幕。

活動上，公開了多部作品的預告及片段，迪士尼影業部分，包括將於下月19日在台上映的《獅子王：木法沙》，並首次在亞太地區播放原創歌曲〈I Always Wanted A Brother〉；明年3月20日將上映的真人版《白雪公主》，女主角瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）也提前錄製問候影片；另一部真人版電影《星際寶貝：史迪奇》也將於明年5月22日上映，「史迪奇本尊」也驚喜現身跟全場互動，並開心上台跳舞、扭屁股；將於明年10月9日全球上映的《創：戰神》（暫譯，Tron： Ares），男主角傑瑞德雷托（Jared Leto）也開心透過影片打招呼。

米奇擔任演奏家為活動揭開序幕。（孫伊萱攝）

緊接著二十世紀影業部分，首先是奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）首度領銜主演諜報動作片《復仇反擊戰》（The Amateur），他也錄製影片隔空問候，將於明年4月11日在台上映；《阿凡達》第三部曲《阿凡達：火與灰燼》（Avatar： Fire and Ash）帶領觀眾重回潘朵拉星，將於明年12月18日上映。探照燈影片部分，已在今年金馬影展放映的《跳痛之旅》（A Real Pain），是傑西艾森柏格（Jesse Eisenberg）自導自演之作；「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演美國傳奇歌手巴布狄倫傳記電影《巴布狄倫：搖滾詩人》將於明年1月24日在台上映。

史迪奇驚喜現身，立刻造成全場轟動。（孫伊萱攝）

迪士尼動畫工作室則是將於下週四（28日）在台上映的《海洋奇緣2》曝光主題曲〈Beyond〉片段；明年11月27日上映《動物方城市2》也釋出電影搶先看片段。皮克斯部分除了《玩具總動員5》，現場50隻巴斯光年在大銀幕上出現的照片，讓現場興奮不已，和另一部人氣動畫續作《超人特攻隊3》，以及《地球特派員》（暫譯，Elio）、《跳躍者》（暫譯，Hoppers）2部新片，還有12月11日將在Disney＋上線的《夢境製片廠》，是部以萊莉腦中「夢境製片廠」為背景的全新影集，時間設定在《腦筋急轉彎》和《腦筋急轉彎2》之間，還有將於明年2月19日上線的全新原創影集《勝與敗》描述8個性格截然不同的角色，包括不自信的孩子、直昇機家長、走不出感情問題的球判等。

迪士尼亞太區總裁姜熡可（Luke Kang）開幕致詞中自豪表示，迪士尼持續透過創造頂尖的創意故事與體驗來吸引全球消費者，2024 年成為全球首間票房突破 40 億美元的創意工作室，旗下代表作品包括《死侍與金鋼狼》、《猩球崛起：王國誕生》、《異形：羅穆路斯》、《天魔：惡之初》 、以及登頂全球動畫票房冠軍的《腦筋急轉彎2》。旗下多個內容品牌及平台也在艾美獎獲共60項殊榮，其中《幕府將軍》以19項，創下電視類獎項中，單一劇集在1年內獲獎最多的全新紀錄，《大熊餐廳》也勇奪11項，成為獲獎最多的喜劇影集。